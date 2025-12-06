Движение транспорта ограничат 9 декабря на участке улицы Гоголя в Краснодаре

Временные ограничения движения введут на участке улицы Гоголя от Красноармейской до Красной.

Проехать по этому участку нельзя будет 9 декабря с 6:00 до 16:00.

Ограничения связаны с проведением мероприятия, посвященного Международному дню благотворительности и Международному дню инвалидов.

Автомобилистов просят быть внимательными и планировать свой маршрут с учетом временных изменений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

