Движение транспорта ограничат 8 августа на улице Гоголя в центре Краснодара
Общество
07.08.2024 14:38
Улицу перекроют для автомобилей на участке между Красноармейской и Рашпилевской с 6:00 до 16:00.
Движение транспорта на улице Гоголя ограничат почти на весь день для проведения регионального мероприятия ко Дню строителя, которое состоится в четверг в филармонии им. Г. Ф. Пономаренко на улице Красной..
Водителей просят быть внимательней при планировании маршрутов через улицу Гоголя 8 августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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