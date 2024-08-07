Движение транспорта ограничат 8 августа на улице Гоголя в центре Краснодара

Улицу перекроют для автомобилей на участке между Красноармейской и Рашпилевской с 6:00 до 16:00.

Движение транспорта на улице Гоголя ограничат почти на весь день для проведения регионального мероприятия ко Дню строителя, которое состоится в четверг в филармонии им. Г. Ф. Пономаренко на улице Красной..

Водителей просят быть внимательней при планировании маршрутов через улицу Гоголя 8 августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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