Движение транспорта ограничат 5–6 апреля в Сириусе из-за фестиваля на автодроме

Временные ограничения для автомобилистов на выходных введут в связи с проведением десятого юбилейного фестиваля спорта «Ray Сириус автодром».

Так, в субботу с 14:00 до 17:30 закроют для проезда участки улиц Триумфальной, Олимпийского проспекта, Морского бульвара и Губернской. В воскресенье ограничения начнут действовать с 4:00 и до 14:00.

Движение общественного транспорта на улице Воскресенской до Старообрядческой сохранится. Въезд и выезд из жилых кварталов будет доступен через улицы Диброва и Фигурную.

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Движение перекрыли по нечетной стороне улицы Московской от дома № 69 до Зиповской. На участке по четной стороне — от дома № 58 до Зиповской организовали двустороннее движение. Ограничения продлятся до 22:00 7 мая. На месте проведения ремонтных работ установили предупреждающие знаки и ограждения.

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