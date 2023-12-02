Движение транспорта ограничат 3 декабря на время соревнований в Краснодаре

Ограничение связано с проведением соревнований по спортивному ориентированию «Память поколений», посвященных Дню неизвестного солдата.

С 6:00 и до конца мероприятия движение ограничат на улицах Красной — от Советской до Кондратенко, Постовой — от Кубанской Набережной до Коммунаров, Пушкина — от Рашпилевской до Красной, Рашпилевской — от Советской до Постовой, по нечетной стороне улицы Октябрьской от Красина до Пушкина, на Береговой — от Кубанской Набережной до въезда в парк 30-летия Победы, а также на улице Октябрьской — от Советской до Кондратенко.

Участки улиц начнут освобождать от транспорта для обеспечения безопасности участников соревнования и организации автостоянки с вечера 2 декабря.

Во время проведения мероприятия изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы № 1, 3, 5, 9, 26 и 44 будут ехать на на автовокзал «Южный» по улицам Октябрьской, Советской, Кубанской Набережной, Оранжерейной, Индустриальной и далее по привычному маршруту. В обратном направлении — по улицам Индустриальной, Красина, Кубанской Набережной, Мира, Октябрьской и далее по маршруту, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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