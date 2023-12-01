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Движение транспорта на трассе М-4 «Дон» на Кубани ограничат почти на неделю

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-transporta-na-trasse-m-4-don-na-kubani-ogranichat-pochti-na-nedelyu
Движение транспорта на трассе М-4 «Дон» на Кубани ограничат почти на неделю
Фото пресс-службы ГК "Автодор"

Ограничение введут с 7 декабря возле станицы Павловской для проведения работ на путепроводе на 1197 км федеральной автодороги М-4 «Дон».

До 12 декабря на этом участке трассы Р-217 «Кавказ» будут приостанавливать движение автомобилей, следующих в сторону Ростова-на-Дону, по 7-9 раз за день. Каждое перекрытие продлится не более 7 минут.

Автомобилистов попросили быть внимательнее и учитывать информацию об ограничении движения при планировании маршрутов, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Читайте также: на ж/д переезде под Анапой из-за ремонта 1 декабря ограничат движение машин. Плановые работы начнутся вечером 1 декабря на железнодорожном переезде на 57-м километре трассы Джигинка — Крымск в селе Юровка.

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