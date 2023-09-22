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Движение транспорта на Крымскому мосту возобновили после часа простоя

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-transporta-na-krymskomu-mostu-vozobnovili-posle-chasa-prostoya
Движение транспорта на Крымскому мосту возобновили после часа простоя
Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ

Крымский мост закрыли для проезда машин 22 сентября в 12:50.

По данным информационного центра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру, в 13:58 движение на мосту возобновили.

Ранее 22 сентября в связи с атакой ВСУ на Крымском мосту перекрыли движение транспорта на час — с 9:56 до 10:57. По словам очевидцев, в районе моста включалась дымовая противодронная защита.

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