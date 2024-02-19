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Движение транспорта на Крымском мосту временно перекрыли

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-transporta-na-krymskom-mostu-vremenno-perekryli
Движение транспорта на Крымском мосту временно перекрыли
Фото rosavtodor.ru

Сообщение о перекрытии движения на Крымском мосту поступило 19 февраля в 10:52

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация».

Читайте также: движение на Крымском мосту дважды приостанавливали 16 февраля.

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