Движение транспорта на Крымском мосту временно перекрыли

Сообщение о перекрытии движения на Крымском мосту поступило 19 февраля в 10:52

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация».

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