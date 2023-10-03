Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Движение транспорта на Крымском мосту восстановили на час раньше срока

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-transporta-na-krymskom-mostu-vosstanovili-na-chas-ranshe-sroka
Движение транспорта на Крымском мосту восстановили на час раньше срока
Фото t.me/Mintrans_Russia

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили 2 октября в 21:00.

По данным Минтранса РФ, в связи с проведением восстановительных работ движение на автоподходах к Крымскому мосту планировалось полностью закрыть до 6:00 3 октября.

О возобновлении движения транспорта на мосту стало известно в 4:59. По данным на 7:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Читайте также: вечером 2 октября Крымский мост полностью перекроют на 9 часов.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях