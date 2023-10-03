Движение транспорта на Крымском мосту восстановили на час раньше срока
Общество
03.10.2023 07:30
Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили 2 октября в 21:00.
По данным Минтранса РФ, в связи с проведением восстановительных работ движение на автоподходах к Крымскому мосту планировалось полностью закрыть до 6:00 3 октября.
О возобновлении движения транспорта на мосту стало известно в 4:59. По данным на 7:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
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