Движение транспорта на Крымском мосту восстановили на час раньше срока

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили 2 октября в 21:00.

По данным Минтранса РФ, в связи с проведением восстановительных работ движение на автоподходах к Крымскому мосту планировалось полностью закрыть до 6:00 3 октября.

О возобновлении движения транспорта на мосту стало известно в 4:59. По данным на 7:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Читайте также: вечером 2 октября Крымский мост полностью перекроют на 9 часов.