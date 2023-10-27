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Движение транспорта и автобусов ограничат на ноябрьские праздники в центре Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-transporta-i-avtobusov-ogranichat-na-noyabrskie-prazdniki-v-tsentre-sochi
Движение транспорта и автобусов ограничат на ноябрьские праздники в центре Сочи
Фото maxmann, pixabay.com

В Центральном и Хостинском районах курорта с 4 по 6 ноября пройдут легкоатлетические соревнования.

«Сочи марафон» состоится 4 и 5 ноября, «Бокс-забег» — 6 ноября. Дистанции пройдут по центральным улицам — Несебрской, Воровского, Курортному проспекту, Черноморской, Театральной, Орджоникидзе, Москвина.

В связи с этим на время проведения соревнований по указанному маршруту ограничат проезд. Изменится и схема движения общественного транспорта — подробную информацию можно посмотреть на сайте администрации курорта.

Актуальную информацию об изменении движения маршрутов разместят на экранах в салонах автобусов, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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