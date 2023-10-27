Движение машин приостановят 28 октября в районе Пушкинской площади Краснодара

Ограничения введут из-за проведения регионального «Праздника урожая» 28 октября.

С 6:00 28 октября и до окончания праздника проезд будет ограничен по участкам улиц имени Пушкина — от Рашпилевской до Красной и Рашпилевской — от Пушкина до Советской. С 22:00 27 октября припаркованные автомобили начнут освобождать от стоянки для участников мероприятия.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать маршрут, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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