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Движение машин приостановят 28 октября в районе Пушкинской площади Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-mashin-priostanovyat-28-oktyabrya-v-rajone-pushkinskoj-ploshhadi-krasnodara
Движение машин приостановят 28 октября в районе Пушкинской площади Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ограничения введут из-за проведения регионального «Праздника урожая» 28 октября.

С 6:00 28 октября и до окончания праздника проезд будет ограничен по участкам улиц имени Пушкина — от Рашпилевской до Красной и Рашпилевской — от Пушкина до Советской. С 22:00 27 октября припаркованные автомобили начнут освобождать от стоянки для участников мероприятия.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать маршрут, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: движение машин ограничат 28 октября из-за спортивного фестиваля в Краснодаре.

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