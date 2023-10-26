Движение машин ограничат 28 октября из-за спортивного фестиваля в Краснодаре

Мероприятие «Молодежь Zа Спорт» будет проходить 28 октября с 11:00 до 16:00 на Главной городской площади. Оно объединит около 1 тыс. представителей уличного спорта.

С 06:00 28 октября приостановят движение на участке улицы Красной — от Калинина до Пашковской, на улице Длинной — от Рашпилевской до Красноармейской. Также на улице Красноармейской — от Кузнечной до Длинной и на улице имени Буденного — от Коммунаров до Рашпилевской. С 22:00 27 октября эти участки освободят от автомобилей для организации стоянки участникам и гостям фестиваля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фестиваль уличных видов спорта пройдет в Краснодаре.