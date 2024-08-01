Движение транспорта до 4 августа ограничат на улице Ставропольской в Краснодаре

Такая мера нужна для эффективной работы на сетях ливневой канализации и отвода сточных вод.

Работы на участке улицы Ставропольской от 2-ой Пятилетки до дома № 127 начнут вечером 2 августа. В планах закончить их 4 августа.

«Специалисты выявили дефект трубопровода диаметром 500 мм. Ливневые сети в этом месте старые и требуют замены. Так мы исключим аварийные ситуации, — сообщили в Центре мониторинга дорожного движения и транспорта.

В связи с работами на этом участке улицы Ставропольской перекроют дорогу для транспорта по левой и средней полосе при движении по направлению в центр города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Водителей попросили быть внимательней при планировании маршрутов через Ставропольскую в ближайшие дни и соблюдать ПДД.

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