Движение транспорта частично ограничат 7 мая из-за предстоящего парада в Новороссийске

Это связано с проведением репетиции парада Победы. Движение по улицам города-героя ограничат с 20:00 до 0:00.

В связи с этим изменят схему движения общественного транспорта. Так, маршруты № 30, 1, 7, 8, 10, 11, 15, 14, 17, 21 и 28 будут ездить по улице Свободы в сторону Сипягина; маршруты № 8А, 15А, 19, 20, 22, 25, 27, 31, 32 и 34 — по улице Свободы в сторону Мира; маршруты № 30, 1, 7, 8, 14, 15А, 17, 19, 21 и 28 — от «Кутузовского кольца» по улицам Кутузовская, Видова, Свободы с выездом на нечетную сторону улицы Советов; маршруты № 8А, 10, 11, 15, 20, 22, 25, 27, 31, 32 и 34 — от улицы Магистральная по Мира, Свободы с выездом на нечетную сторону Советов, сообщает управление транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска.

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