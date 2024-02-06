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Движение трамваев в центре Краснодара остановилось в час-пик из-за обрыва сети

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-tramvaev-v-tsentre-krasnodara-ostanovilos-v-chas-pik-iz-za-obryva-seti
Видео канала «Кубань 24»

Утром 6 февраля многие жители краевой столицы столкнулись с изменениями в работе общественного транспорта. В центральной части города перестали ходить трамваи по обычным маршрутам.

«Из-за обрыва контактной сети на улице Ставропольской стоят трамваи в обе стороны», — сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

В МУП «КТТУ» уточнили, что из-за технической неисправности полностью остановилось движение трамваев № 4, 5, 6, 7, 8, 20 и 22 на улице Ставропольской между Шевченко и Вишняковой.

Пассажиров призывали быть внимательней и выбрать другие пути, чтобы добраться на работу или учебу.

В 8:52 движение трамваев на Ставропольской удалось восстановить.

Читайте также: вечером 5 и 6 февраля в центре Краснодара изменят схему движения трамваев. Это необходимо для ремонта трамвайных путей на пересечении улиц Коммунаров и Гаврилова.

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