Движение трамваев в центре Краснодара остановилось в час-пик из-за обрыва сети

Утром 6 февраля многие жители краевой столицы столкнулись с изменениями в работе общественного транспорта. В центральной части города перестали ходить трамваи по обычным маршрутам.

«Из-за обрыва контактной сети на улице Ставропольской стоят трамваи в обе стороны», — сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

В МУП «КТТУ» уточнили, что из-за технической неисправности полностью остановилось движение трамваев № 4, 5, 6, 7, 8, 20 и 22 на улице Ставропольской между Шевченко и Вишняковой.

Пассажиров призывали быть внимательней и выбрать другие пути, чтобы добраться на работу или учебу.

В 8:52 движение трамваев на Ставропольской удалось восстановить.

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