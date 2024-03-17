Движение трамваев в Музыкальном микрорайоне Краснодара остановилось из-за ДТП

Авария произошла вечером 17 марта на улице Московской в районе пересечения с Жигулевской.

Водитель автомобиля ВАЗ-2199 выехал на трамвайные пути и застрял. В связи с этим движение трамваев в Музыкальном микрорайоне на время приостановилось.

На улице Московской по направлению к улице Петра Метальникова из-за ДТП стоят вагоны маршрутов № 5, 8, 15, 21 и 22, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Движение трамваев в Музыкальном микрорайоне удалось восстановить в 19:16.

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