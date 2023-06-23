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Движение трамваев в Краснодаре с 23 июня изменили из-за модернизации рельсового узла на улице Московской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-tramvaev-v-krasnodare-s-23-iyunya-izmenili-iz-za-modernizatsii-relsovogo-uzla-na-ulitse-moskovskoj
Движение трамваев в Краснодаре с 23 июня изменили из-за модернизации рельсового узла на улице Московской
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Работы пройдут в период с 23 июня по 2 июля на участках трамвайных линий по улицам Красных Зорь и Крайней.

Сегодня трамваи № 1, 2, 3, 15, 20, 21, 22 закончат работу раньше обычного. С 24 по 30 июня изменится движение маршрутов № 3, 20, 21 и 22.

С 24 июля трамваи будут двигаться привычными маршрутами через реконструируемый узел, сообщает «Новый трамвай Краснодара».

Читайте также: при модернизации трамвайного узла на Московской в Краснодаре будут использовать шпалы из переработанного пластика.

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