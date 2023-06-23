Движение трамваев в Краснодаре с 23 июня изменили из-за модернизации рельсового узла на улице Московской

Работы пройдут в период с 23 июня по 2 июля на участках трамвайных линий по улицам Красных Зорь и Крайней.

Сегодня трамваи № 1, 2, 3, 15, 20, 21, 22 закончат работу раньше обычного. С 24 по 30 июня изменится движение маршрутов № 3, 20, 21 и 22.

С 24 июля трамваи будут двигаться привычными маршрутами через реконструируемый узел, сообщает «Новый трамвай Краснодара».

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