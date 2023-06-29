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Движение трамваев с 1 по 14 июля изменится в районе улицы Московской в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-tramvaev-s-1-po-14-iyulya-izmenitsya-v-rajone-ulitsy-moskovskoj-v-krasnodare
Движение трамваев с 1 по 14 июля изменится в районе улицы Московской в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Временные изменения обусловлены реконструкцией трамвайного узла в районе КубГТУ.

С 1 и 2 июля движение будет приостановлено на улице Садовой и улице Крайней, а также на улице Красных Зорь до конечной остановки «улица Декабристов».

Кроме того, с 3 по 14 июля закроется движение трамваев с улицы имени Островского на Красных Зорь, а также с Крайней на Московскую. Изменения коснутся маршрутов № 1, 20, 2, 3, 21 и 22.

Пассажиров просят быть внимательными при планировании поездок. Узнать расписание движения трамваев можно по телефону 8 (861) 262-51-15, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре стартовал первый этап переустройства трамвайного узла на улице Московской.

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