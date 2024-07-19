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Движение трамваев остановилось в центре Краснодара в час-пик из-за неисправности

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-tramvaev-ostanovilos-v-tsentre-krasnodara-v-chas-pik-iz-za-neispravnosti
Движение трамваев остановилось в центре Краснодара в час-пик из-за неисправности
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Техническая неисправность на трамвайных путях произошла утром 19 июля на пересечении улиц Калинина и Чкалова в районе Сенного рынка.

Из-за этого на время остановилось движение трамвайных маршрутов № 3, 6, 7, 11 и 21.

Пассажиров попросили учитывать задержки в движении трамваев при планировании маршрутов, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

В 7:46 движение трамваев в районе Сенного рынка удалось возобновить.

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