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Движение трамваев остановилось в центре Краснодара в час-пик из-за двух ДТП

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-tramvaev-ostanovilos-v-tsentre-krasnodara-v-chas-pik-iz-dvuh-dtp
Движение трамваев остановилось в центре Краснодара в час-пик из-за двух ДТП
Фото МЦУ Краснодара

Аварии на трамвайных путях в Центральном округе произошли 29 марта около 18:40.

На пересечении улиц Суворова и Гоголя столкнулись два автомобиля, заблокировав движение трамваев. В связи с этим остановилось движение маршрутов № 1, 4, 5, 8 и 15.

Вагоны маршрутов № 1, 4, 5, 8 и 11 от Кооперативного рынка по Коммунаров направляются на Индустриальную, а затем следуют обратно. Трамваи № 4, 5 и 8 идут на улице Декабристов через Садовую.

Еще одно ДТП произошло в микрорайоне Дубинка — на пересечении улиц Воронежской и Димитрова. Там остановилось движение трамваев № 6, 7 и 22. Вагоны «шестерок» направляются через остановку «ХБК» на улице Стасова, а № 7 и 22 — через Восточное депо, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Читайте также: легковушка на полной скорости снесла с рельсов трамвай в Краснодаре. Авария произошла днем 26 марта на перекрестке улиц Горького и Костылева краевого центра.

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