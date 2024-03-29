Движение трамваев остановилось в центре Краснодара в час-пик из-за двух ДТП

Аварии на трамвайных путях в Центральном округе произошли 29 марта около 18:40.

На пересечении улиц Суворова и Гоголя столкнулись два автомобиля, заблокировав движение трамваев. В связи с этим остановилось движение маршрутов № 1, 4, 5, 8 и 15.

Вагоны маршрутов № 1, 4, 5, 8 и 11 от Кооперативного рынка по Коммунаров направляются на Индустриальную, а затем следуют обратно. Трамваи № 4, 5 и 8 идут на улице Декабристов через Садовую.

Еще одно ДТП произошло в микрорайоне Дубинка — на пересечении улиц Воронежской и Димитрова. Там остановилось движение трамваев № 6, 7 и 22. Вагоны «шестерок» направляются через остановку «ХБК» на улице Стасова, а № 7 и 22 — через Восточное депо, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

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