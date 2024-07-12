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Движение трамваев остановилось на западе Краснодара из-за отсутствия напряжения

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-tramvaev-ostanovilos-na-zapade-krasnodara-iz-za-otsutstviya-napryazheniya
Движение трамваев остановилось на западе Краснодара из-за отсутствия напряжения
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Перебои с электроснабжением на фоне аномальной жары повлияли на работу общественного транспорта краевой столицы 12 июля.

На тяговой подстанции № 5 пропало напряжение. В связи с этим в Западном округе остановилось движение трамваев на улицах Калинина и Славянской, а также в Юбилейном микрорайоне.

Из-за отсутствия напряжения на западе Краснодара сейчас стоят вагоны трамвайных маршрутов № 3, 6, 7, 11 и 21, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

В 15:17 движение трамваев удалось восстановить.

Читайте также: трамвай с пассажирами и грузовик «Почты России» столкнулись в Краснодаре. Авария произошла днем 9 июля на улице Московской в Музыкальном микрорайоне

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