Движение трамваев остановилось на западе Краснодара из-за отсутствия напряжения

Перебои с электроснабжением на фоне аномальной жары повлияли на работу общественного транспорта краевой столицы 12 июля.

На тяговой подстанции № 5 пропало напряжение. В связи с этим в Западном округе остановилось движение трамваев на улицах Калинина и Славянской, а также в Юбилейном микрорайоне.

Из-за отсутствия напряжения на западе Краснодара сейчас стоят вагоны трамвайных маршрутов № 3, 6, 7, 11 и 21, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

В 15:17 движение трамваев удалось восстановить.

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