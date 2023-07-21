Движение трамваев на шести маршрутах 22 и 23 июля изменят из-за реконструкции в Краснодаре

Вечером 22 и 23 июля трамвайные маршруты №№ 1, 3, 5, 20, 21, 22 изменят время отправления последних рейсов от конечных остановок.

На трамвайном маршруте № 1 последний рейс от улицы Декабристов отправится в 21:36, а от улицы Индустриальной — в 20:55.

На маршруте № 3 от Западного депо отправится рейс в 21:01, от улицы Декабристов — в 21:50. После 21:20 трамваи от Западного депо будут следовать до Дмитриевской Дамбы по улицам Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Горького и обратно к Западному депо.

Трамвай № 5 в 20:13 стартует от улицы Бершанской и от улицы Петра Метальникова в 21:20. После 20:30 трамваи от улицы Е. Бершанской будут идти по Коммунаров до остановки «Улица 40-летия Победы».

Последний трамвай № 20 отправится от Хладокомбината в 20:52, от улицы Декабристов — в 21:34. После 21:00 трамваи будут следовать от Хладокомбината до остановки «Улица Индустриальная».

Трамвай № 21 из Юбилейного микрорайона отправится в 20:38, от улицы Петра Метальникова — в 21:35. После 21:00 из Юбилейного трамваи будут идти до конечной остановки «Ул. Индустриальная».

Последний рейс маршрута № 22 пойдет от улицы Димитрова в 20:27, а от Метальникова — в 21:21. После 20:50 трамваи от Димитрова будут следовать по Коммунаров до 40-летия Победы, сообщает администрация Краснодара.

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