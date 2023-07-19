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Размещение остановок изменится на обновленном трамвайном узле на Московской в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/razmeshhenie-ostanovok-izmenitsya-na-obnovlennom-tramvajnom-uzle-na-moskovskoj-v-krasnodare
Размещение остановок изменится на обновленном трамвайном узле на Московской в Краснодаре
Фото "Новый трамвай Краснодара"

Четыре остановки появятся на каждом из направлений движения трамваев. Они будут находиться за границами самого узла, чтобы избежать заторов и обеспечить удобство пассажирам.

Места их размещения определили по согласованию с МУП «КТТУ», учитывая плотность пассажиропотока и мнение жителей. Пока что здесь оборудовали временные остановки, а к 1 сентября установят современные остановочные павильоны и платформы, адаптированные для маломобильных граждан.

Также между остановками обустроят новые тротуары, сообщает Telegram-канал «Новый трамвай Краснодара».

Читайте также: как изменятся маршруты трамваев Краснодара на время модернизации сети.

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