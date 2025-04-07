Движение семи трамвайных маршрутов изменили из-за технеисправности в Краснодаре

Сообщение об изменении схемы движения семи маршрутов из-за технической неисправности трамвая в районе пересечения улиц Железнодорожной и Дмитриевской дамбы поступило из МУП «КТТУ» 7 апреля в 11:25.

Согласно поступившей информации, остановились трамваи № 4, 5, 6, 7, 8, 20 и 22, следующие к улице Гоголя. В 11:39 стало известно, что движение маршрутов № 5, 8, 7, 20 и 8 от остановки «Университет» временно запустили через Восточное трамвайное депо.

Пассажиров просят учитывать временные трудности при планировании поездок на общественном транспорте, сообщает МУП «КТТУ» в Telegram.

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Трамвай № 2 «Декабристов — Индустриальная» от улицы Индустриальной отправится по расписанию в 22:23, от улицы Декабристов — в 21:39. Рейс в 21:59 от конечной остановки на улице Декабристов поедет по улице Коммунаров и Гоголя до ж/д вокзала Краснодар 1.

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