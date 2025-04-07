В Краснодаре изменится движение двух трамвайных маршрутов вечером 7 апреля

В связи с ремонтом трамвайных путей на улице Коммунаров вечером в понедельник изменится расписание трамваев № 2 и 4.

Последние трамваи отправятся по обычному маршруту. Трамвай № 2 «Декабристов — Индустриальная» от улицы Индустриальной отправится по расписанию в 22:23, от улицы Декабристов — в 21:39. Рейс в 21:59 от конечной остановки на улице Декабристов поедет по улице Коммунаров и Гоголя до ж/д вокзала Краснодар 1.

Последний маршрут № 4 «Комсомольский — Индустриальная» отправится от улицы Индустриальной по расписанию в 22:19, из Комсомольского микрорайона — в 21:18. После 21:45 трамваи маршрута № 4 из Комсомольского микрорайона до Кооперативного рынка поедут обычным маршрутом, далее проследуют по улице Коммунаров и Колхозной до остановки «40-летия Победы».

Информацию о движении трамваев можно уточнить по телефону (861) 262-51-15, сообщает МУП «КТТУ».

Читайте также: в Краснодаре из-за ремонта путей перенесут трамвайную остановку на Коммунаров. Ремонтные работы трамвайных путей в районе пересечения улиц Коммунаров и Пушкина продолжаются. Сейчас ремонтируют рельсы в направлении в направлении Кооперативного рынка. В связи с этим, остановку «Городской сад» перенесут вперед по ходу движения трамвая за перекресток с улицей Пушкина.

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