Движение пяти трамвайных маршрутов изменили из-за технеисправности в Краснодаре

Сообщение об изменении схемы движения пяти трамваев из-за технической неисправности вагона на пересечении улиц Островского и Московской поступило из МУП «КТТУ» 1 апреля в 10:29.

Согласно поступившей информации, трамваи № 5, 8 и 15, следующие от улицы Колхозной, направили в объезд через улицу Декабристов. Маршруты № 21 и 22, двигающиеся от Дмитриевской дамбы, также направили через Декабристов.

Пассажирам стоит учитывать временные изменения при планировании поездок на общественном транспорте, сообщает МУП «КТТУ» в Telegram.

UPD: в 10:58 сообщили, что движение трамваев восстановили в обычном режиме.

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