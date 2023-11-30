Движение пригородных поездов в Сочи изменили из-за размытого штормом ж/д пути

Гигантские волны в Черном море смыли часть железнодорожного полотна в районе Лазаревского 26 ноября. Движение поездов на этом участке организовали в реверсном режиме по сохранившемуся пути.

В связи с повреждением железнодорожного полотна в Сочи изменили схему движения пригородных поездов. Поезд №6812 (Имеретинский курорт — Туапсе) с отправлением в 22:41 временно отменили. Маршруты еще восьми электричек заметно сократили.

Так, поезда № 6004 и № 6009, курсирующие между аэропортом и Туапсе теперь будут следовать только до Якорной щели.

Поезда № 6006 (Аэропорт — Туапсе) и № 6811 (Туапсе — Имеретинский курорт), № 6806 (Имеретинский курорт — Туапсе) и № 6809 (Туапсе — Имеретинский курорт) будут доезжать до Чемитоквадже и отправляться с этой станции.

Поезда № 6022 (Аэропорт — Лазаревская) и № 6101 (Лазаревская — Роза Хутор) будут следовать до станции Лоо и отправляться с нее. Кроме того, меняется расписание 11 пригородных поездов, связывающих Имеретинский курорт и Аэропорт с Туапсе.

Пассажиров просят быть внимательнее и заранее планировать поездки по Сочи на электричках, сообщает пресс-служба АО «Кубань-Экспресс-Пригород».

Подробно ознакомиться с новым расписанием пригородных поездов в Сочи можно по ссылке.

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