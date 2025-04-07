Движение поездов восстановили после падения беспилотника в Тимашевском районе

Специалисты завершили ремонтные работы на участке ж/д пути между хуторами Кубанец и Танцура-Крамаренко, поврежденном в результате падения БПЛА.

По информации Северо-Кавказской железной дороги, движение поездов полностью восстановлено, открыты оба пути, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сбитый беспилотник ВСУ рухнул на железнодорожные пути в Тимашевском районе. По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 13 беспилотников над акваторией Азовского моря, еще 4 — над Краснодарским краем.

По данным ЕДДС Тимашевского района, один из подавленных системой ПВО беспилотник упал на железнодорожное полотно между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко. В результате ЧП полотно и контактная сеть получили повреждения. Пожара не было, никто не пострадал. На место прибыли сотрудники аварийной бригада РЖД и ремонтно-восстановительный поезд из Тимашевска. На месте происшествия работают 27 человек и 7 единиц техники.