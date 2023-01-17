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Движение поездов в аэропорт Анапы могут запустить уже в 2023 году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-poezdov-v-aeroport-anapy-mogut-zapustit-uzhe-v-2023-godu
Движение поездов в аэропорт Анапы могут запустить уже в 2023 году
Фото пресс-службы администрации Сочи

В течение этого года «РЖД» планирует завершить строительство нового участка железнодорожного полотна между Витязево и аэропортом Анапы протяженностью 5 км. После этого компания будет готова запустить движение поездов по этой ветке.

Изначально завершить строительство железнодорожных путей в аэропорт Анапы планировали в 2022 году. В пресс-службе РЖД уточнили, что в ушедшем году завершили строительство всех искусственных сооружений и земляного полотна, а также уложили около 70% верхнего строения пути. Кроме того, в рамках строительства новой ж/д ветки возведут новую станцию — Витязево.

Инвестиционный проект по строительству железнодорожных путей в аэропорт Анапы реализуют в три этапа. Эту работу ведут по поручению президента страны для развития ж/д сообщения с Крымом, сообщает «РБК Краснодар».

Аэропорт Анапы приостановил работу с 24 февраля 2022 года после начала специальной военной операции на Украине.

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