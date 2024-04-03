Движение поездов между Сочи и Дагомысом полностью восстановили после аварии

Поздно вечером 2 апреля на 1955 км железнодорожного пути из-за коммунальной аварии вынесло массы грунта и элементы бетонных конструкций.

В результате оказались повреждены 20 метров подпорной стены и контактной сети. Движение поездов на этом участке в обе стороны временно организовали по одному из путей.

«Сегодня в 11:00 на участке Дагомыс – Сочи полностью восстановлено движение транспорта по обоим путям», — говорится в сообщении пресс-службы СКЖД.

Расчистить железнодорожное полотно и восстановить контактную сеть сотрудникам РЖД удалось в короткий срок. Для этих целей привлекли 75 человек и спецтехнику. Рабочие продолжают расчищать территорию, прилегающую к железнодорожному пути.

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