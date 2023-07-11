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Движение поездов между Сочи и Абхазией запустили по временной схеме

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-poezdov-mezhdu-sochi-i-abhaziej-zapustili-po-vremennoj-sheme
Движение поездов между Сочи и Абхазией запустили по временной схеме
Фото instagram.com/vokrugsochigid

Железнодорожное сообщение между РФ и Абхазией приостановили с 9 июля из-за непогоды и повреждения путей.

Накануне «Абхазская железная дорога» организовала перевозки пассажиров из Сухума в Москву и Санкт-Петербург по временной схеме. Их довезли до станции Цандрипш на автобусах, а затем пересадили в поезда. В обратном направлении людей из России перевезли по аналогичной схеме.

Планируется, что 11 июля перевозки пассажиров в Абхазии организуют таким же способом. Работу туристического поезда «Сочи» временно отменили, сообщает пресс-служба ФПК.

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