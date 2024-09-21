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Движение поездов и электричек изменилось из-за атаки дронов в Тихорецком районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-poezdov-i-elektrichek-izmenilos-iz-za-ataki-dronov-v-tihoretskom-rajone
Движение поездов и электричек изменилось из-за атаки дронов в Тихорецком районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

О изменении маршрутов движении поездов через станцию Тихорецкая 21 сентября сообщили в РЖД в связи ликвидацией последствий пожара, возникшего на месте падения обломков украинских БПЛА на территории, прилегающей к железной дороге.

Чтобы обеспечить безопасность пассажиров поезда №809 «Кисловодск – Ростов» и №144 «Москва – Кисловодск» пройдут по альтернативному маршруту через Краснодар.

Также сообщают о сокращении маршрутов следования пригородных электропоездов №6972 «Степная – Тихорецкая» и №6971 «Тихорецкая – Степная» до станции Леушковская.

В управлении Северо-Кавказской  железной дороги не исключают возможность задержки и других пассажирских поездов дальнего следования. Вокзалы на всем пути следования функционируют в штатном режиме.

На Северо-Кавказской железной дороге создан оперативный штаб, работающий во взаимодействии с коллегами из Оперштаба Краснодарского края, сообщил официальный Telegram-канал СКЖД.

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