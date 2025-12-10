Движение по трассе М-4 «Дон» в пригороде Краснодара ограничат для дорожных работ

Приостановку движения на 1318-м км трассы М-4 «Дон» в районе хутора Октябрьского проведут в ночь на 12 декабря.

В связи с ремонтом П-образной конструкции для крепления дорожного указателя с 0:00 до 1:00 на участке автомагистрали движение в сторону Джубги временно приостановят. Ограничения будут действовать не более 15 минут.

Водителям рекомендовали учесть возможные задержки при составлении маршрута, соблюдать скоростной режим и проявить повышенное внимание на данном участке дороги, сообщает ГК «Автодор» в Telegram.

Читайте также: ограничение движения на Фадеевском путепроводе в Краснодаре снимут 20 декабря. Для водителей предусмотрели объезд по трассе М-4 «Дон» — заехать на автомагистраль можно с улиц Мачуги или 1 Мая. Чтобы разгрузить поток в час пик, на Уральской и Горячеключевской уже перенастроили светофоры.

