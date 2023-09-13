Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение по Крымскому мосту приостановили 13 сентября около 11:00.

Водителей автомобилей, находящихся в зоне досмотра и на мосту, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

По данным на 10:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было, сообщает оперативный канал информационного центра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.