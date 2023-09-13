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Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vremenno-perekryli
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Фото rosavtodor.ru

Движение по Крымскому мосту приостановили 13 сентября около 11:00.

Водителей автомобилей, находящихся в зоне досмотра и на мосту, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

По данным на 10:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было, сообщает оперативный канал информационного центра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Читайте также: движение по поврежденному участку Крымского моста запустят в ближайшую неделю.
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