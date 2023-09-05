Движение по Крымскому мосту возобновили спустя почти полтора часа простоя

По данным на 20:50, движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме в обе стороны.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — сообщает оперативный штаб Республики Крым в Telegram.

С обеих сторон моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

С 20:30 до 5:00 приостановлено движение паромов через Керченский пролив, сообщает ГУ МЧС России по Крыму.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение по Крымскому мосту приостановили 5 сентября около 19:30.