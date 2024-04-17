Движение по Крымскому мосту восстановили

Утром 17 апреля движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали.

Проезд в обоих направлениях по мосту закрывали в 5:48. В 6:34 движение возобновили. О причинах перекрытия не сообщалось.

«По данным на 7:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — сообщается в Telegram-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

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