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Движение по Крымскому мосту восстановили

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vosstanovili
Движение по Крымскому мосту восстановили
Фото пресс-службы Упрдор «Тамань»

Утром 17 апреля движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали.

Проезд в обоих направлениях по мосту закрывали в 5:48. В 6:34 движение возобновили. О причинах перекрытия не сообщалось.

«По данным на 7:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — сообщается в Telegram-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

Читайте также: на Крымском мосту создадут единого оператора транспортной безопасности.

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