Движение по Крымскому мосту перекрыли второй раз за день

Второй раз об ограничении движения по Крымскому мосту сообщили 30 октября около 12:20.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По последним данным на 12:00, со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было, со стороны Тамани в очереди находились 56 автомобилей.

В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

Движение по мосту уже перекрывали утром около 7:30 — ограничения продлились около часа.

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