Движение по Крымскому мосту открыли спустя более шести часов простоя
Общество
27.07.2023 07:18
О прекращении движения по Крымскому мосту сообщили 27 июля в 00:37.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Кубани временно приостановлено», — сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
По данным на 7:00, движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме в обе стороны.
Кроме того, с 21:00 до 5:00 было приостановлено движение паромов через Керченский пролив. Сейчас паромная переправа работает в штатном режиме, сообщает ГУ МЧС России по Крыму.
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