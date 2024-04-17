Движение Первых запускает флешмоб «Спасибо спасателям»

Движение Первых и федеральный Совет Первых 16 апреля запустили флешмоб «Спасибо спасателям».

Он направлен на поддержку и признание усилий спасателей и добровольцев, которые активно участвуют в решении сложных ситуаций в связи с наводнениями в регионах России.

Чтобы поучаствовать во флешмобе, нужно записать видео и рассказать в нем о важной работе сотрудников МЧС, спасателей и волонтеров, которые помогают людям в беде. Видео нужно опубликовать на своей странице ВКонтакте с хештегом #ПервыеВМЕСТЕ.

Движение Первых дает каждому человеку возможность откликнуться на происходящее сегодня в стране и поблагодарить тех, кто безустанно помогает пострадавшим. Присоединиться к флешмобу «Спасибо спасателям» может каждый.

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