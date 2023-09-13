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Движение на Крымскому мосту временно перекрыли

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-na-krymskomu-mostu-vremenno-perekryli-2
Движение на Крымскому мосту временно перекрыли
Фото t.me/glav_most

О закрытии моста для автомобилей стало известно 13 сентября около 18:00.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о том, что Крымский мост стратегический объект и является целью врага, как и военные части и транспортные коммуникации.

«При любой опасности проводится эвакуация людей и машин. Иногда — несколько раз в день. Главное для всех — безопасность людей. Просим спокойно относится к подобным мерам. Получать информацию из официальных источников, не выкладывать в сеть видео и фото», — написал Крючков в своем Telegram-канале.

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