Движение на Крымскому мосту временно перекрыли

Мост закрыли для автотранспорта 23 августа около 17:50.

Водителей автомобилей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

По данным на 17:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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