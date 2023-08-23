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Движение на Крымскому мосту временно перекрыли

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-na-krymskomu-mostu-vremenno-perekryli
Движение на Крымскому мосту временно перекрыли
Фото laspi.ru

Мост закрыли для автотранспорта 23 августа около 17:50.

Водителей автомобилей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

По данным на 17:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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