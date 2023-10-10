Движение на Крымском мосту возобновили раньше запланированного времени

Мост, соединяющий Крым с Краснодарским краем, полностью перекрыли 10 октября с 10:00 для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Возобновить движение транспорта на Крымском мосту планировали к 17:00. Однако это удалось сделать на 1,5 часа раньше запланированного времени — в 15:30.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в Telegram-канале «Крымский мост».

Читайте также: восстановленную левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей 14 сентября. Реконструкцию завершили на день раньше срока — всего на восстановление потребовалось 59 дней.