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Движение на Крымском мосту 8 июня закрыли из-за антитеррористических учений

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-na-krymskom-mostu-8-iyunya-zakryli-iz-za-antiterroristicheskih-uchenij
Движение на Крымском мосту 8 июня закрыли из-за антитеррористических учений
Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ

Об этом сообщил глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко.

«На Крымском мосту проходят антитеррористические учения. Движение будет восстановлено в ближайшее время. Сразу после их окончания», — цитирует министра транспорта РИА «Новости».

Около 9:10 движение открыли, сообщили в пресс-службе Упрдор «Тамань».

Читайте также: первый путь железнодорожной части Крымского моста откроют до 1 июля. До этого времени ремонт завершат и приведут ж/д путь в нормативное состояние. Всего в восстановительных работах принимают участие 500 человек и 21 единица спецтехники.

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