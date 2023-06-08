Движение на Крымском мосту 8 июня закрыли из-за антитеррористических учений

Об этом сообщил глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко.

«На Крымском мосту проходят антитеррористические учения. Движение будет восстановлено в ближайшее время. Сразу после их окончания», — цитирует министра транспорта РИА «Новости».

Около 9:10 движение открыли, сообщили в пресс-службе Упрдор «Тамань».

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