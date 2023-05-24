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Движение на Крымском мосту 24 мая закрыли из-за учений

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-na-krymskom-mostu-24-maya-zakryli-iz-za-uchenij
Движение на Крымском мосту 24 мая закрыли из-за учений
Фото rosavtodor.ru

Об этом 24 мая сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своих соцсетях.

«Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений. Движение будет восстановлено через несколько часов», — написал в своем Telegram-канале Сергей Аксенов.

Глава Крыма обратился к гражданам с просьбой доверять только проверенным источникам информации.

Около 11:00 движение на Крымском мосту открыли. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Крымский мост открыт для движения транспорта», — написал Крючков в своем Telegram-канале.

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