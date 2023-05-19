Движение к Крымскому мосту затруднено на подъезде со стороны Керчи

О затруднении движения к Крымскому мосту со стороны Керчи сообщили вечером 19 мая.

Причиной затора стало большое скопление автомобилей на досмотре.

«По состоянию на 19:30 на автоподходе со стороны Керчи затруднено движение транспорта в связи с увеличением количества машин, проходящих досмотр. Со стороны Тамани затруднений для движения нет», — сообщили в ФКУ Упрдор «Тамань».

Скорость прохождения досмотра зависит от загруженности автомобиля. Автомобили с большим количеством багажа должны пойти через сканер. Водители, готовые достать свои вещи из машины, могут пройти через дополнительные линии ручного досмотра. Такая процедура занимает меньше времени, сообщает ТАСС.

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