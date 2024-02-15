Движение электричек в Сочи изменится до 17 марта из-за фестиваля молодежи

Маршруты следования пригородных поездов на курорте изменится с 20 февраля до 17 марта. Это связано с проведением Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

В этот период электрички, следующие из Туапсе в аэропорт и Имеретинский курорт, а также из Лазаревского в Розу Хутор, будут следовать только до вокзала Сочи.

Для пересадки на поезда в Адлер, Розу Хутор, аэропорт и Имеретинский курорт нужно будет выйти со станции Сочи и зайти на вокзал заново через пункт досмотра, сообщает пресс-служба департамента транспорта Сочи.

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