Движение электричек между Сочи и Туапсе ограничат до 18 декабря

Временные изменения расписания следующих между двумя городами-курортами пригородных поездов возникли по техническим причинам.

Так, с 1 по 18 декабря приостановят работу поездов № 6004 Аэропорт Сочи — Туапсе с отправлением в 10:58 и прибытием в 14:23, а также № 6011 Туапсе — Аэропорт Сочи с отправлением в 17:25 и прибытием в 20:34.

Кроме того, временно изменится расписание движения электричек, следующих по маршруту Туапсе — Имеретинский курорт.

Информацию о расписании пригородных поездов можно получить по этой ссылке, а также в билетных кассах, на информационных стендах и по телефону горячей линии ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), сообщает пресс-служба администрации Сочи в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», расписание 26 пригородных поездов в Краснодарском крае изменили 20 ноября.

