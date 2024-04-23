Движение электричек между Сочи и аэропортом ограничат 24 и 25 апреля

В ближайшие дни из-за технических причин отменят два рейса пригородной электрички Аэропорт — Сочи.

Так, 24 и 25 апреля приостановят работу поезда: № 6029 Сочи — Аэропорт с отправлением в 12:25 и прибытием в 13:13, а также № 6030 Аэропорт — Сочи с отправлением в 10:11 и прибытием в 10:59.

Жителей и гостей курорта призвали быть внимательней и учитывать ограничения при планировании поездок на электричках в аэропорт 24 и 25 апреля, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

Читайте также: между Анапой и Темрюком с 1 мая дважды в день будет ходить электричка. Новый пригородный сезонный маршрут начнет работать с 1 мая.