Движение для автомобилей через ж/д переезд временно перекроют в Армавире

Ограничение движения по железнодорожному переезду на улице Шоссейной введут 11 сентября. Это связано с ремонтными работами.

С 8:00 до 17:00 частично перекроют дорожное движение на улице Шоссейной через ж/д переезд. На проезжей части на время проведения работ установят соответствующие дорожные знаки.

Руководство Армавирской дистанции пути приносит извинения за временные неудобства, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

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