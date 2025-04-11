Движение четырех трамваев в центре Краснодара изменили из-за технеисправности

Сообщение об изменении схемы движения четырех маршрутов из-за технической неисправности трамвая в районе пересечения улиц Садовой и МОП в сторону улицы Промышленной поступило из МУП «КТТУ» в 10:28.

Согласно поступившей информации, трамваи № 3 и 20 следуют от конечной остановки «Улица Декабристов» по улице Коммунаров. Трамваи № 21 и 22 также идут по улице Коммунаров от улицы Островского.

Пассажиров просят учитывать временные трудности при планировании поездок на общественном транспорте, сообщает МУП «КТТУ» в Telegram.

Движение трамваев по привычным маршрутам восстановили в 11:22.

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От удара вагон общественного транспорта сошел с путей. Из -за этого на перекрестке образовалась пробка. Есть ли пострадавшие — пока неизвестно. На 21:45 работы по восстановлению движения трамваев в районе пересечения улиц Калинина и Котовского все еще продолжались.

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