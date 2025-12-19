Движение через ж/д переезд в поселке Бейсуг закроют 22 и 25 декабря

Ограничения введут на станции Бурсак в связи с ремонтными работами.

Движение через железнодорожный переезд 556 км будет закрыто 22 и 25 декабря с 8:00 до 17:00. Участок относится к автодороге поселок Бейсуг — станица Новомалороссийская — станица Новогражданская, сообщает пресс-служба СКЖД.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут с учетом действующих изменений.

Читайте также: в Краснодаре в течение нескольких дней будут перекрывать движение на Тургеневском мосту. Это связано с монтажом новых балок пролетного строения. Кратковременные ограничения на проезд по мосту будут действовать до 20:00 25 декабря. Длительность каждого ограничения составит не более 10 минут.

